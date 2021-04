Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 aprile: Marcello e Ludovica faranno un pic-nic insieme (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore, lunedì 5 aprile 2021, andrà in onda su RaiUno con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni e clamorosi colpi di scena. Stando alle anticipazioni, nel nuovo appuntamento, l’attenzione si focalizzerà soprattutto sul personaggio di Vittorio. Il dottor Conti si ritroverà ad essere vittima di un brutto incidente, che purtroppo gli impedirà di andare da sua moglie a Parigi. A prendersi cura di lui ci sarà Beatrice che gli farà sentire tutta la sua vicinanza Gli spoiler, inoltre, rivelano che l’uomo si rifiuterà di avere un dialogo con Marta, ma non terrà nascosto ad Adelaide di sapere la verità riguardo la vita di Dante. Nel frattempo Armando, Pietro e Rocco approfitteranno della bellissima giornata per farsi una bella passeggiata in bicicletta. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 2 aprile 2021) Il, lunedì 52021, andrà in onda su RaiUno con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni e clamorosi colpi di scena. Stando alle, nel nuovo appuntamento, l’attenzione si focalizzerà soprattutto sul personaggio di Vittorio. Il dottor Conti si ritroverà ad essere vittima di un brutto incidente, che purtroppo gli impedirà di andare da sua moglie a Parigi. A prendersi cura di lui ci sarà Beatrice che gli farà sentire tutta la sua vicinanza Gli spoiler, inoltre, rivelano che l’uomo si rifiuterà di avere un dialogo con Marta, ma non terrà nascosto ad Adelaide di sapere la verità riguardo la vita di Dante. Nel frattempo Armando, Pietro e Rocco approfitteranno della bellissima giornata per farsi una bella passeggiata in bicicletta. ...

