Il meteo di Pasqua e Pasquetta | ecco come sarà il tempo nel Nord | Centro e Sud Italia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il team del sito il.it rende noto che il sabato della vigilia, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica in entrata dalest si scontrer con aria ...

Domenica disar caratterizzata da un clima ventoso, da un crollo delle temperature anche di 10 gradi, ma pure da un tempo in gran parte soleggiato dopo le ultime piogge mattutine al Sud.Fronte freddo in transito nel weekend di- grafica a cura del CentroItaliano Piogge e temporali nella giornata di sabato, tempo asciuttoe Pasquetta Il fronte freddo associato ...Una Pasqua che trascorreremo nell’intimo delle nostre case ... con vista mare per leggere i libri che si trovano in loco o i propri e dedicarsi del tempo per coccolarsi. Per informazioni su tutte le ...Una serie di impulsi artici abbasseranno notevolmente le temperature nel weekend di Pasqua e la prossima settimana. STOP AL CALDO, IMMINENTI IRRUZIONI ARTICHE . L'anticiclone nord africano, responsabi ...