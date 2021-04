Il giovedì Santo l’olivo, la Luce, il Grano (Di venerdì 2 aprile 2021) di Olga Chieffi La visita ai Sepolcri del giovedì Santo è una tradizione cara ai Salernitani. Sull’imbrunire, le famiglie unite escono di casa per questa lunga passeggiata nel nostro centro storico, una riconciliazione, con i tempi, i luoghi, i profumi di una città fatta a misura d’uomo. Altissimo è il significato cristiano di questo giorno, che oggi, con la festa e il lato profano ben lontani, non è sfuggita agli animi, in un momento in cui si vuol fortemente guardare oltre all’oscuro e dolente Venerdì Santo che stiamo vivendo tutti. Tre, cinque, sette, i numeri dei sepolcri da omaggiare, sempre in numero dispari. Fiori bianchi e verde pastello, simbolo di rinascita, interamente dedicato alla ricerca della Luce, nella chiesa dell’Annunziata, le tavole della Legge per l’altare della Parrocchia del Sacro Cuore, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 aprile 2021) di Olga Chieffi La visita ai Sepolcri delè una tradizione cara ai Salernitani. Sull’imbrunire, le famiglie unite escono di casa per questa lunga passeggiata nel nostro centro storico, una riconciliazione, con i tempi, i luoghi, i profumi di una città fatta a misura d’uomo. Altissimo è il significato cristiano di questo giorno, che oggi, con la festa e il lato profano ben lontani, non è sfuggita agli animi, in un momento in cui si vuol fortemente guardare oltre all’oscuro e dolente Venerdìche stiamo vivendo tutti. Tre, cinque, sette, i numeri dei sepolcri da omaggiare, sempre in numero dispari. Fiori bianchi e verde pastello, simbolo di rinascita, interamente dedicato alla ricerca della, nella chiesa dell’Annunziata, le tavole della Legge per l’altare della Parrocchia del Sacro Cuore, ...

