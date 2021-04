Il Giornale: basta nascondersi dietro falsi pudori, o si vaccinano i calciatori o non si gioca (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non c’è bolla che tenga. Il virus continua a porre il pallone e il mondo dello sport di fronte alla sua sfrontata temerarietà”. Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive che, nonostante il rispetto dei protocolli, il mondo del pallone resta in balia del Covid, come ha dimostrato il recente impegno nelle Nazionali. Ovunque si contano contagiati, anche nell’Italia, con 4 membri dello staff positivi e anche Bonucci. Ma la lista potrebbe allungarsi prima di domani, quando riprenderà il campionato. L’unico rimedio, scrive, è quello di vaccinare i calciatori. “Val la pena giocare sempre? E questa estate sono programmati Europei di calcio e Olimpiadi. La soluzione c’è, ma bisogna sbrigarsi: senza tanti distinguo. Lo sport ha un valore? I ragazzi dello sport non si battono solo per risultati e medaglie, ma anche per un giro di affari che tiene ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non c’è bolla che tenga. Il virus continua a porre il pallone e il mondo dello sport di fronte alla sua sfrontata temerarietà”. Su Il, Riccardo Signori scrive che, nonostante il rispetto dei protocolli, il mondo del pallone resta in balia del Covid, come ha dimostrato il recente impegno nelle Nazionali. Ovunque si contano contagiati, anche nell’Italia, con 4 membri dello staff positivi e anche Bonucci. Ma la lista potrebbe allungarsi prima di domani, quando riprenderà il campionato. L’unico rimedio, scrive, è quello di vaccinare i. “Val la penare sempre? E questa estate sono programmati Europei di calcio e Olimpiadi. La soluzione c’è, ma bisogna sbrigarsi: senza tanti distinguo. Lo sport ha un valore? I ragazzi dello sport non si battono solo per risultati e medaglie, ma anche per un giro di affari che tiene ...

Advertising

CarloCalenda : Il 31,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale (Istat). Ogni 15 minuti una donna è oggetto di violenza f… - napolista : Il Giornale: basta nascondersi dietro falsi pudori, o si vaccinano i calciatori o non si gioca Il virus non perdona… - ma702003 : @alloravaletutto Basta leggere il giornale ( anche) - esseeerrenon09 : RT @andavatuttobene: Per innamorarsi basta un'ora. Peccato che per farsela passare servano anni, alcool, libri, viaggi, fogli di giornale. - WiameMosaid : RT @heyyouitsbi: Tommaso, io lo so che oggi ti odierò perché vedrò video, foto, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale e piangerò, pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale basta Libertà di informazione, il lato oscuro dei social: è facile ingannare il cervello se sai come farlo Su Il Giornale non sono da meno e se ne escono con titoli come "Immigrati infetti in fuga per l'... per farvi capire che a screditare qualcuno o a etichettare le sue idee non ci vuole poi molto: basta ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola venerdì 2 aprile Tutti pazzi per Clubhouse (di Veronica Rodia) Sul giornale Le Cronache in prima pagina: 'Il Porto ... Da Salerno a Bologna per dire basta Nocera Inferiore. Umberto I: non ci sono medici per aprile ...

L'ossigeno non basta per tutti: i malati Covid restano senza ilGiornale.it Adesso c'è anche chi giustifica pure il tradimento della Patria La straordinaria disaffezione dell'Ufficiale della Marina nei confronti della bandiera che ha giurato di servire è lo specchio fedele di un Paese che si venderebbe, e svenderebbe, per una seduta di pe ...

Su Ilnon sono da meno e se ne escono con titoli come "Immigrati infetti in fuga per l'... per farvi capire che a screditare qualcuno o a etichettare le sue idee non ci vuole poi molto:...Tutti pazzi per Clubhouse (di Veronica Rodia) SulLe Cronache in prima pagina: 'Il Porto ... Da Salerno a Bologna per direNocera Inferiore. Umberto I: non ci sono medici per aprile ...La straordinaria disaffezione dell'Ufficiale della Marina nei confronti della bandiera che ha giurato di servire è lo specchio fedele di un Paese che si venderebbe, e svenderebbe, per una seduta di pe ...