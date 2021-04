Il futuro del Mezzogiorno: chiamare le nuove generazioni a progettare (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal primo lockdown fino a dicembre 2020 il 52,3% delle imprese calabresi è rimasto chiuso e oltre il 58% non ha fatturato o ha fatturato meno del 50%. La Calabria, come tutto il nostro Meridione, ha bisogno di agganciare le opportunità messe in campo dal Next Generation EU. Ma come fare? Quali sono gli obiettivi prioritari per favorire la ripartenza della Regione. Ne abbiamo parlato nella nostra rubrica Il punto a Mezzogiorno con Fortunato Amarelli, Presidente di Confindustria Cosenza. Presidente, che cosa serve per affrontare la crisi e favorire la ripartenza? Indubbiamente servono molte cose: per prime le risorse, che sono state in qualche modo già predisposte in maniera anche ampia. Serve, poi, una grande capacità di pensare al futuro e a quello che possiamo costruire insieme. Credo che serva anche una certa mentalità verso la crescita: si esce ... Leggi su leurispes (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal primo lockdown fino a dicembre 2020 il 52,3% delle imprese calabresi è rimasto chiuso e oltre il 58% non ha fatturato o ha fatturato meno del 50%. La Calabria, come tutto il nostro Meridione, ha bisogno di agganciare le opportunità messe in campo dal Next Generation EU. Ma come fare? Quali sono gli obiettivi prioritari per favorire la ripartenza della Regione. Ne abbiamo parlato nella nostra rubrica Il punto acon Fortunato Amarelli, Presidente di Confindustria Cosenza. Presidente, che cosa serve per affrontare la crisi e favorire la ripartenza? Indubbiamente servono molte cose: per prime le risorse, che sono state in qualche modo già predisposte in maniera anche ampia. Serve, poi, una grande capacità di pensare ale a quello che possiamo costruire insieme. Credo che serva anche una certa mentalità verso la crescita: si esce ...

Advertising

EnricoLetta : Stasera a @RaiPortaaPorta parlerò di vaccinazioni, di dote per i 18enni, di opportunità per le donne, di assegno un… - reportrai3 : “Il mago dei monopattini elettrici”: sulle tracce dei finanziatori dell’azienda prediletta dai comuni italiani per… - fattoquotidiano : IL RITORNO DI GIUSEPPE CONTE E' un passaggio fondamentale per il futuro del Movimento: ecco perché - INTERNIMagazine : RT @MT_Firenze: #Parlanodinoi su @INTERNIMagazine // 'Un evento streaming aperto a tutti e presentato da Francesco Mandelli per inaugurare… - andreaugolini90 : @guado77 La Spagna (abbastanza grande) è proprio paese anni 85/2005 immobiliare, turismo,finanza,servizi poca indus… -