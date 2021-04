Il deputato leghista Donina positivo al Covid Lo ha scoperto dopo essere stato tutto il giorno alla Camera

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Sì sono, ho già trasmesso”. Così Giuseppe Cesaredella Lega, conferma dial19 parlando al telefono con l’Ansa. Un bel problema per il gruppo del Carroccio a Montecitorio dove, come racconta il sito del Corriere della Sera, ora partiranno i tracciamenti e l’isolamento dei deputati che sono stati in contatto con. Mentre Matteo Salvini accusa il ministro della Salute Roberto Speranza di “scelte ideologiche” per le misure anticontagio, il suo gruppo parlamentareè dunque alle prese con un caso di positività che potrebbe coinvolgere anche altri deputati. Il motivo?, ...

Ilè risultato positivo al Covid mercoledì, dopo aver preso parte per tutta la giornata di ... viene riferito, che prevedono innanzitutto il tracciamento dei contatti stretti che il...Un altro caso di moschea abusiva invece è spuntato tempo fa in via Ricciarelli, ed è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare delIgor Iezzi , oltre che di un esposto dei ...Dopo la positività del deputato leghista Giuseppe Cesare Donina, una decina di parlamentari dovrà stare in quarantena fiduciaria ...Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia: "Ne dico solo una: c'è un deputato che viene da una zona bianca e ora è in ospedale per Covid".