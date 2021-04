Il Covid, il lockdown e quelle briscole proibite. La rivolta dei pensionati (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà colpa dell'età. Non li tieni più in casa. Un anno di lockdown e divieti li ha logorati , hanno i nervi a fior di pelle. Mesi e mesi senza vedere gli amici e giocare in compagnia. A quell'età non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà colpa dell'età. Non li tieni più in casa. Un anno die divieti li ha logorati , hanno i nervi a fior di pelle. Mesi e mesi senza vedere gli amici e giocare in compagnia. A quell'età non ...

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - ricpuglisi : ItalianiEuropei, egemonia gramsciana, Speranza, D'Alema, Arcuri, Conte, Bettini, COVID, lockdown, Travaglio, Scanzi, Prodi - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - Homers_howl : RT @maurorizzi_mr: Basta con i lockdown – La Gran Bretagna gestirà il Covid come l’influenza, dice il prof. Chris Whitty. Accettare che qua… - LuceverdeMilano : ?? EMERGENZA COVID-19: ?#Lockdown di Pasqua? ???dal #3aprile al #5aprile ZONA ROSSA su tutto il territorio nazional… -