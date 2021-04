Il convitato di pietra, Patrizia Milone interroga gli scrittori sul futuro della letteratura (Di venerdì 2 aprile 2021) di Fiorella Franchini Un libro come un salotto, un luogo in cui incontrarsi. Con Il convitato di pietra edito da Guida, Patrizia Milone, ricrea tra le pagine stampate un angolo in cui i narratori si ritrovano per esprimere liberamente opinioni. Si erano già incontrati nel “Salotto di Patty”, accogliente cornice di letture condivise, dove autori e lettori si sono scambiati le diverse emozioni di una passione comune. Una formula antica riproposta con gran successo per colmare le distanze che, spesso, neppure il web era riuscito a superare. In sei anni di attività, la padrona di casa ha ospitato scrittori affermati ed emergenti, napoletani e non, che hanno portato molteplici storie e percorsi di scrittura. L’antologia chiama a raccolta molti degli invitati, questa volta per riflettere sulla salute e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) di Fiorella Franchini Un libro come un salotto, un luogo in cui incontrarsi. Con Ildiedito da Guida,, ricrea tra le pagine stampate un angolo in cui i narratori si ritrovano per esprimere liberamente opinioni. Si erano già incontrati nel “Salotto di Patty”, accogliente cornice di letture condivise, dove autori e lettori si sono scambiati le diverse emozioni di una passione comune. Una formula antica riproposta con gran successo per colmare le distanze che, spesso, neppure il web era riuscito a superare. In sei anni di attività, la padrona di casa ha ospitatoaffermati ed emergenti, napoletani e non, che hanno portato molteplici storie e percorsi di scrittura. L’antologia chiama a raccolta molti degli invitati, questa volta per riflettere sulla salute e ...

