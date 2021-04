Il contatto, le foto e poi il blitz: così hanno incastrato la spia (Di venerdì 2 aprile 2021) Lorenzo Vita L'arresto dopo una lunga indagine che ha coinvolto i servizi segreti italiani. L'errore del Gru sarebbe stata l'eccessiva presenza nell'ufficio del capitano Le indagini sul caso Biot non si fermano. L'ufficiale di Marina accusato di aver venduto materiale classificato ai russi è ora in carcere in attesa che scatti il verdetto del tribunale. Ieri l'ordinanza del gip è stata molto dura e ha dimostrato che dietro la vendita dei file agli agenti di Mosca non ci fosse solo un uomo "disperato", come è stato ricordato dalla famiglia di Biot e dall'avvocato e dallo stesso capitano di fregata. La complessità del meccanismo con cui l'uomo agiva per compromettere la sicurezza dello Stato era risalente nel tempo e sofisticata: segno che la sua operazione era studiata nei minimi dettagli. Come succede del resto a chiunque venga avvicinato dal Gru ed entri nella rete dei ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Lorenzo Vita L'arresto dopo una lunga indagine che ha coinvolto i servizi segreti italiani. L'errore del Gru sarebbe stata l'eccessiva presenza nell'ufficio del capitano Le indagini sul caso Biot non si fermano. L'ufficiale di Marina accusato di aver venduto materiale classificato ai russi è ora in carcere in attesa che scatti il verdetto del tribunale. Ieri l'ordinanza del gip è stata molto dura e ha dimostrato che dietro la vendita dei file agli agenti di Mosca non ci fosse solo un uomo "disperato", come è stato ricordato dalla famiglia di Biot e dall'avvocato e dallo stesso capitano di fregata. La complessità del meccanismo con cui l'uomo agiva per compromettere la sicurezza dello Stato era risalente nel tempo e sofisticata: segno che la sua operazione era studiata nei minimi dettagli. Come succede del resto a chiunque venga avvicinato dal Gru ed entri nella rete dei ...

