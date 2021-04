Il Consiglio di Stato dà ragione al governo sull’obbligo di mascherina per gli under 12 (Di venerdì 2 aprile 2021) Si spegne l’ennesima polemica avanzata nel corso di questo lungo anno di emergenza sanitaria. A mettere la parola fine sulla vicenda dell’obbligo mascherina under 12 ci ha pensato il Consiglio di Stato che ha emesso un decreto che respinge l’istanza cautelare di alcuni genitori e conferma le scelte – basate su criteri e studi scientifici certificati – fatte dal governo Conte e da quello Draghi (che ha confermato le decisioni del suo predecessore su questo tema). Obbligo mascherina under 12: il Consiglio di Stato dà ragione al governo Nel decreto firmato dal Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, si legge: Rilevato che a fronte della documentazione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Si spegne l’ennesima polemica avanzata nel corso di questo lungo anno di emergenza sanitaria. A mettere la parola fine sulla vicenda dell’obbligo12 ci ha pensato ildiche ha emesso un decreto che respinge l’istanza cautelare di alcuni genitori e conferma le scelte – basate su criteri e studi scientifici certificati – fatte dalConte e da quello Draghi (che ha confermato le decisioni del suo predecessore su questo tema). Obbligo12: ildidàalNel decreto firmato dal Presidente deldiFranco Frattini, si legge: Rilevato che a fronte della documentazione ...

