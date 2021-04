Il Comune di Salerno cerca contributi da Regione Campania per l’acquisto di testi per adulti e ragazzi (Di sabato 3 aprile 2021) Il Comune di Salerno chiede un contributo alla Regione Campania a sostegno delle Biblioteche di Ente locale e di interesse locale per l’Esercizio Finanziario 2021. L’amministrazione è infatti al lavoro per l’incremento e il miglioramento delle raccolte librarie e documentarie avvalendosi del contributo messo a disposizione da Palazzo Santa Lucia per la valorizzazione di promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche, attraverso l’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno delle Biblioteche di Ente locale e di interesse locale per l’Esercizio Finanziario 2021. Di fatti, il Servizio Biblioteca-Emeroteca del Comune di Salerno opera dal 12 dicembre 1998 presso la sede di Villa Carrara. Ad oggi, infatti, si rende necessario rispondere in maniera adeguata ai ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) Ildichiede un contributo allaa sostegno delle Biblioteche di Ente locale e di interesse locale per l’Esercizio Finanziario 2021. L’amministrazione è infatti al lavoro per l’incremento e il miglioramento delle raccolte librarie e documentarie avvalendosi del contributo messo a disposizione da Palazzo Santa Lucia per la valorizzazione di promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche, attraverso l’Avviso pubblico per l’accesso aia sostegno delle Biblioteche di Ente locale e di interesse locale per l’Esercizio Finanziario 2021. Di fatti, il Servizio Biblioteca-Emeroteca deldiopera dal 12 dicembre 1998 presso la sede di Villa Carrara. Ad oggi, infatti, si rende necessario rispondere in maniera adeguata ai ...

Advertising

Gazzetta5G : RT @TIMnewsroom: La banda ultralarga fino a 200 Megabit raggiunge circa 1.000 unità immobiliari del comune di Acerno in provincia di Salern… - andreafal51 : RT @OpenFiberIT: Nel @comune_salerno #OpenFiber ha investito oltre 11 milioni di euro per finanziare la realizzazione di un’infrastruttura… - TIMnewsroom : La banda ultralarga fino a 200 Megabit raggiunge circa 1.000 unità immobiliari del comune di Acerno in provincia di Salerno. #TIMStampa - albolivieri : MADE IN ITALY... «la società all’origine della richiesta di esportazione – la Sviluppo Risorse Ambientali del comun… - ACaldoro : @carlopecoraro1 @Palazzo_Chigi per avere i risultati dello screening di fondazione ebris, che non rendevano pubblic… -