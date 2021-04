Il Borussia prova a fermare il treno Raiola: “Haaland non è in vendita!” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tour per l’Europa di Mino Raiola col papà di Erling Haaland è partito, e sta seminando titoloni un po’ ovunque. L’attaccante norvegese è il grande colpo della prossima estate, e Raiola ormai s’è messo in moto per raccogliere le offerte migliori: Real, Barcellona, la Premier… Intanto il Borussia Dortmund prova ad alzare la mano e opporsi, in fondo Haaland è suo. E ci tiene a chiarire: “Non è in vendita!”. Haaland ha una clausola rescissoria che non entrerà in vigore fino alla prossima estate. Il cartellino del giocatore costa 154 milioni di sterline, ma il direttore sportivo Michael Zorc ha detto di aver ricordato a Raiola che non hanno intenzione di cederlo. In un’intervista a Sky Germania Zorc ha dichiarato: “Ho parlato con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tour per l’Europa di Minocol papà di Erlingè partito, e sta seminando titoloni un po’ ovunque. L’attaccante norvegese è il grande colpo della prossima estate, eormai s’è messo in moto per raccogliere le offerte migliori: Real, Barcellona, la Premier… Intanto ilDortmundad alzare la mano e opporsi, in fondoè suo. E ci tiene a chiarire: “Non è in”.ha una clausola rescissoria che non entrerà in vigore fino alla prossima estate. Il cartellino del giocatore costa 154 milioni di sterline, ma il direttore sportivo Michael Zorc ha detto di aver ricordato ache non hanno intenzione di cederlo. In un’intervista a Sky Germania Zorc ha dichiarato: “Ho parlato con ...

