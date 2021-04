Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo (Di venerdì 2 aprile 2021) Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. In Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico. Si celebra oggi 2 aprile la ‘Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo’, WAAD – World Autism Awareness Day, che l’Assemblea Generale dell’Onu ha istituito nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie. COSA SONO I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. In Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico. Sioggi 2la ‘di’, WAAD – World Autism Awareness Day, che l’Assemblea Generale dell’Onu ha istituito nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie. COSA SONO I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e ...

