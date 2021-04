I vaccini, nuova clava geopolitica nei Balcani. L’Ue punisce tre paesi (Di venerdì 2 aprile 2021) In Serbia il 58% degli intervistati nell’analisi GLOBSEC Trends 2020 ha risposto che a gestire al meglio la crisi COVID-19 è stata la Cina, contro solo l’11% che hanno indicato L’Ue. Un piccolo segno di come la percezione geopolitia stia mutando nel costone Balcanico, accelerata al cubo dalla pandemia. Da tempo nei paesi dell’ex Jugoslavia si scontrano gli interessi di Pechino, Mosca, Washington, Ankara e Bruxelles. In sostanza la questione della corsa al vaccino (se europeo, russo o cinese) riapre il dibattito sulle influenza esterne sul costone Balcanico, dove la geopolitica legata al business e all’energia traina le nuove lotte tra i big players. Per cui interrogarsi (in chiave allargamento) sul punto in cui si trovano le relazioni tra Ue e Balcani può rivelarsi utile per calibrare ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) In Serbia il 58% degli intervistati nell’analisi GLOBSEC Trends 2020 ha risposto che a gestire al meglio la crisi COVID-19 è stata la Cina, contro solo l’11% che hanno indicato. Un piccolo segno di come la percezione geopolitia stia mutando nel costoneco, accelerata al cubo dalla pandemia. Da tempo neidell’ex Jugoslavia si scontrano gli interessi di Pechino, Mosca, Washington, Ankara e Bruxelles. In sostanza la questione della corsa al vaccino (se europeo, russo o cinese) riapre il dibattito sulle influenza esterne sul costoneco, dove lalegata al business e all’energia traina le nuove lotte tra i big players. Per cui interrogarsi (in chiave allargamento) sul punto in cui si trovano le relazioni tra Ue epuò rivelarsi utile per calibrare ...

