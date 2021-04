I vaccini non bastano, regioni in allarme. Lazio e Veneto: “Rischiamo lo stop” (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – I vaccini stanno finendo, regioni in allarme: Lazio e Veneto a rischio stop, denunciano il ritardo nella distribuzione delle dosi. Ma anche Friuli Venezia Giulia, Umbria e Puglia stanno esaurendo le scorte. Dal canto suo, il commissario per l’emergenza per l’emergenza Covid Figliuolo assicura che i vaccini stanno arrivando. Ieri in Italia ci sono state 282mila vaccinazioni nelle ultime 24 ore. Il massimo in un giorno dall’inizio della campagna. Numeri vicini all’obiettivo di 300mila somministrazioni al giorno fissato nel piano nazionale per la fine di marzo (anche se siamo ad aprile). Ma ora le dosi stanno finendo. Piano vaccini, Lazio a rischio stop se non arrivano le 122mila dosi di AstraZeneca Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Istanno finendo,ina rischio, denunciano il ritardo nella distribuzione delle dosi. Ma anche Friuli Venezia Giulia, Umbria e Puglia stanno esaurendo le scorte. Dal canto suo, il commissario per l’emergenza per l’emergenza Covid Figliuolo assicura che istanno arrivando. Ieri in Italia ci sono state 282mila vaccinazioni nelle ultime 24 ore. Il massimo in un giorno dall’inizio della campagna. Numeri vicini all’obiettivo di 300mila somministrazioni al giorno fissato nel piano nazionale per la fine di marzo (anche se siamo ad aprile). Ma ora le dosi stanno finendo. Pianoa rischiose non arrivano le 122mila dosi di AstraZeneca Il ...

