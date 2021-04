I silenzi della Lega prigioniera del protocollo (Di sabato 3 aprile 2021) Ancora Covid-19, ancora positivi. E ancora quel protocollo scritto da Cts e Lega calcio alla fine della primavera 2020 con i contagi prossimi allo zero. Nelle ultime ore c’è assai tensione nella Serie A per il gruppetto di positivi che si è generato nel gruppo della nazionale italiana di ritorno dalla Lituania. Una situazione che mette in pericolo la regolarità, se di regolarità ancora si può scrivere, del campionato. Il 29 marzo la nazionale, calciatori e staff, viene sottoposta a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 aprile 2021) Ancora Covid-19, ancora positivi. E ancora quelscritto da Cts ecalcio alla fineprimavera 2020 con i contagi prossimi allo zero. Nelle ultime ore c’è assai tensione nella Serie A per il gruppetto di positivi che si è generato nel grupponazionale italiana di ritorno dalla Lituania. Una situazione che mette in pericolo la regolarità, se di regolarità ancora si può scrivere, del campionato. Il 29 marzo la nazionale, calciatori e staff, viene sottoposta a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

poetrando : RT @Saudade85: Dimentico che sei l'oscurità dei tuoi silenzi. Ed io sarò falena della tua forza accadendo nei tuoi desideri. - Soulblavk0 : @PIXIEKUJ0 Ma poi se sai che ti ritrovi in tl silenzi l'account o il nome ma seriamente jshdkdjcjd supporta la gent… - anthoslogos : RT @Saudade85: Dimentico che sei l'oscurità dei tuoi silenzi. Ed io sarò falena della tua forza accadendo nei tuoi desideri. - sir_gius : RT @goldbergvariaz: @cristinamucciol Sono con me le parole illuminate.Mi piace leggere di notte fino a tardi.È il mondo fatto di silenzi ne… - BySkilla : Bene la società che punisce gli 'indisciplinati' nonostante il derby alle porte. Ora personalità anche per la difes… -