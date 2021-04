I nuovi positivi al Covid sono 21.932, superati i 110mila morti (Di venerdì 2 aprile 2021) sono 21.932 i casi di nuove positività al Covid - 19 in Italia nella giornata del 2 aprile, con 481 nuovi decessi nelle ultime 24 ore: cifra che porta a superare i 110mila morti, precisamente 110.328. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021)21.932 i casi di nuovetà al- 19 in Italia nella giornata del 2 aprile, con 481decessi nelle ultime 24 ore: cifra che porta a superare i, precisamente 110.328. ...

