“I miei cani sono la mia famiglia”: Maria De Filippi racconta il suo grande amore (Di venerdì 2 aprile 2021) Maria De Filippi racconta il legame con i suoi ‘cagnoloni’: “Senza i miei cani non vivo, sono la mia famiglia”. E’ sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, Maria De Filippi, in questi anni è stata al timone di numerose trasmissioni. Considerata la regina della tv, porta i suoi programmi sempre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 aprile 2021)Deil legame con i suoi ‘cagnoloni’: “Senza inon vivo,la mia”. E’ sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana,De, in questi anni è stata al timone di numerose trasmissioni. Considerata la regina della tv, porta i suoi programmi sempre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_lafunambola : Mi urta se qualche volta fischio ai miei cani, figuratevi quanto mi alteri se qualcuno fischia verso di me #catcalling - ciccio89tp : La felicità dei miei cani ?? , dopo un bagnetto mattutino?? ?? #buongiorno @ Bonagia - Ginger_Eil : @Voormas Dove? I miei cani stanotte sono impazziti. - blossombalm : @dleb_i IL MIGLIOR PERSONAGGIO lo amo talmente tanto che uno dei miei cani si chiama come lui - bianchiangelica : RT @nicaelenabice: GUARDATE.. I CANI ANZIANI E NON VEDENTI POSSONO ESSERE INDIPENDENTI E AMATI FORZA PRENDETE ESEMPIO DALLA MIA MAMMA ??NON… -