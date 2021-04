"I malati di covid ricoverati negli ospedali? Un anno fa erano la metà. Ma adesso sono il 13%" (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Sallusti Il primario del San Raffaele: "Almeno 8 pazienti su 10 affetti da gravi patologie che non c'entrano nulla con il virus. Purtroppo si continua a morire di cancro e di malattie cardiovascolari e neurologiche". Professor Zangrillo, cosa sta accadendo nel suo ospedale?«Si lavora con ordine, cercando di rispondere alle necessità dei pazienti con complicanze da covid, ma ricordiamo che esistono tante altre patologie che non dobbiamo trascurare». Ci faccia capire meglio.«Il Pronto Soccorso del San Raffaele è molto gettonato e viaggia su una media di 120 accessi giornalieri; siamo passati da una media del 50% di pazienti covid della prima ondata al 30% di ottobre, al 13% di febbraio-marzo 2021, quindi almeno 8 pazienti su 10 sono affetti da gravi patologie che nulla c'entrano con il virus». Questi dati la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Sallusti Il primario del San Raffaele: "Almeno 8 pazienti su 10 affetti da gravi patologie che non c'entrano nulla con il virus. Purtroppo si continua a morire di cancro e di malattie cardiovascolari e neurologiche". Professor Zangrillo, cosa sta accadendo nel suo ospedale?«Si lavora con ordine, cercando di rispondere alle necessità dei pazienti con complicanze da, ma ricordiamo che esistono tante altre patologie che non dobbiamo trascurare». Ci faccia capire meglio.«Il Pronto Soccorso del San Raffaele è molto gettonato e viaggia su una media di 120 accessi giornalieri; siamo passati da una media del 50% di pazientidella prima ondata al 30% di ottobre, al 13% di febbraio-marzo 2021, quindi almeno 8 pazienti su 10affetti da gravi patologie che nulla c'entrano con il virus». Questi dati la ...

Advertising

HuffPostItalia : Zangrillo: 'I malati covid negli ospedali un anno fa erano il 50%, ora il 13. Non c'è solo il coronavirus' - HuffPostItalia : Un protocollo domiciliare per i malati Covid-19 a base di antinfiammatori riduce al 2% i ricoveri - LegaSalvini : IL PRIMARIO DEL SAN RAFFAELE: “NON C'È SOLO IL COVID: I MALATI NEL MIO OSPEDALE UN ANNO FA ERANO IL 50%, ORA IL 13' - FinoGinofino : RT @ilgiornale: Il primario del San Raffaele: 'Almeno 8 pazienti su 10 affetti da gravi patologie che non c'entrano nulla con il virus. Pur… - vallant80 : RT @ilgiornale: Il primario del San Raffaele: 'Almeno 8 pazienti su 10 affetti da gravi patologie che non c'entrano nulla con il virus. Pur… -