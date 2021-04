' I giochi single player durano troppo'

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il boss di Hazelight Studios e director del recente It Takes Two, Josef Fares, ha condiviso le sue idee riguardo la durata dei moderni. In un'intervista con Inverse, Fares ha parlato della durata deiper giocatore singolo e ha detto che, secondo lui, sonolunghi. Fares sembra pensare che in questo momento ci sia troppa attenzione su cose come la rigiocabilità, nonostante il fatto che pochissimi giocatori rino effettivamente i. "Credo che molti deiper giocatore singolo durino un po'e penso che le meccaniche siano usatea lungo. Isonolunghi", ha detto. Leggi altro...

Due, 13 DLC, centinaia di livelli da passare sia inplayer che in compagnia. Qualche piccolo inciampo in alcune cose online non vanno a ledere quello che è un must have deiin ...Mi riferisco a Nintendo Switch , una console nata per ilplayer ma che dimostra un ottimo ... In buona sostanza se siete amanti deiNintendo , se amate i party games o se volete regalare ...Tuttavia ha aggiunto che sono stati compiuti grandi progressi nello sviluppo con il team che è riuscito a venire a capo ai problemi riscontrati fino a questo momento e che gli sforzi si stanno ...Il boss di Hazelight Studios e director del recente It Takes Two, Josef Fares, ha condiviso le sue idee riguardo la durata dei moderni giochi single player. In un'intervista con Inverse, Fares ha parl ...