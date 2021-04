I colori delle regioni dopo Pasqua | Sicilia rischia il rosso Veneto spera nell' arancione

(Di venerdì 2 aprile 2021) C'è attesa per i dati della cabina di regia di venerdì 2 aprile che determineranno ile festivitàli. Pochi i cambiamenti previsti rispetto alla situazione in cui si trova l'Italia ora. Moltegià in fascia rossa vi rimarranno.e Campaniano di "scalare" in arancio. Rischio di maggiori restrizioni in

Advertising

Corriere : I nuovi colori delle regioni: la Campania dovrebbe restare rossa, il Veneto spera nell’arancione - La7tv : #coffeebreak Walter Rizzetto 'Ieri a Roma ho visto molta gente in giro, sarebbe meglio fare delle operazioni mirate… - Italia_Notizie : Virus, l'Rt ora scende sotto l'1. I colori delle Regioni - zazoomblog : Colori delle regioni: oggi nuova mappa dellItalia con zona rossa e arancione - #Colori #delle #regioni: #nuova… - infoitinterno : Colori delle regioni: oggi nuova mappa dell'Italia con zona rossa e arancione -

Ultime Notizie dalla rete : colori delle

... ' Malandrino ', oltre ad alcunecanzoni più apprezzate dei due artisti e alle collaborazioni reciproche in tracce di successo come ' Di tutti i', ' Non è facile ', ' Fuoco e Benzina ". ...C'è attesa per i dati della cabina di regia di venerdì 2 aprile che determineranno iregioni dopo le festività pasquali. Pochi i cambiamenti previsti rispetto alla situazione in cui si trova l'Italia ora. Molteregioni già in fascia rossa vi rimarranno. Veneto e ...Patrocinata dall’Istituto Culturale Coreano e curata da Dantebus Margutta di Roma, s’intitola Quarantine Diaries, la mostra dell’artista coreano che ritrae uomini trasformati in edifici a causa dell’i ...I decessi nella giornata di ieri sono aumentati a 501, dai 467 di mercoledì 31 marzo. I numeri su curva pandemica e Rt stabiliranno i nuovi colori delle regioni che, comunque, non potranno più tornare ...