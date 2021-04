I colori delle regioni dopo Pasqua nella nuova ordinanza di oggi di Speranza (Di venerdì 2 aprile 2021) Il nuovo monitoraggio Iss - ministero della Salute è in arrivo oggi. dopo il lockdown per le festività Pasquali molte regioni resteranno in zona rossa per i dati ancora sopra la soglia critica di 250 ... Leggi su today (Di venerdì 2 aprile 2021) Il nuovo monitoraggio Iss - ministero della Salute è in arrivoil lockdown per le festivitàli molteresteranno in zona rossa per i dati ancora sopra la soglia critica di 250 ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Covid, i colori delle regioni: almeno sette regioni in zona rossa anche dopo Pas... - bizcommunityit : Covid, i colori delle regioni: almeno sette regioni in zona rossa anche dopo Pasqua - Andrea0606061 : @aEllosh @gloquenzi @romafaschifo @virginiaraggi Se solo fosse fatta decentemente e non delle pezze a colori per ca… - bettadigiulio : RT @CorriereUmbria: Covid, oggi il monitoraggio dell'Iss per i nuovi colori delle regioni dopo Pasqua #Covid #Iss #colori #regioni #Pasqua… - CorriereUmbria : Covid, oggi il monitoraggio dell'Iss per i nuovi colori delle regioni dopo Pasqua #Covid #Iss #colori #regioni… -