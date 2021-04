I chiodi di garofano | degli alleati efficaci contro il mal di denti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il dolore aiè stato notoriamente difficile da studiare. Ma ora, i ricercatori della Harvard Medical School e del Massachusetts General Hospital riportano, in uno studio pubblicato su Science Advances, di aver scoperto una nuova funzione per gli odontoblasti. Queste cellule formanona, il guscio sotto lo smalto del dente che racchiude la polpa dentale morbida contenente nervi e vasi sanguigni. “Abbiamo scoperto che gli odontoblasti, che sostengono la forma del dente, sono anche responsabili del rilevamento del freddo”, ha dichiarato Lennerz, professore associato di patologia alla Mass General e unoautori senior del giornale. “Questa ricerca contribuisce con una nuova funzione a questa cellula, che è eccitante dal punto di vista della scienza di base. Ma ora sappiamo anche come interferire con questa funzione di ...

Scoperto il motivo per cui tante persone patiscono dolori ai denti a causa del freddo: la colpa è di una proteina che "sente" le basse temperature ...Uno studio pubblicato su Science Advances ipotizza che il meccanismo di trasmissione del segnale doloroso sia attivato da ...