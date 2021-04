I boschi della Sicilia diventano il luxury resort dell’avvoltoio Capovaccaio (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Capovaccaio, un avvoltoio in via di estinzione, ha trovato la sua sistemazione ideale in Sicilia dove le stazioni di alimentazione autorizzate sono i suoi ristoranti di lusso! Molti di voi non lo avranno mai sentito nominare: il Capovaccaio. Detto così potrebbe assomigliare ad un antico pastore di mucche. In realtà con questo nome ci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il, un avvoltoio in via di estinzione, ha trovato la sua sistemazione ideale indove le stazioni di alimentazione autorizzate sono i suoi ristoranti di lusso! Molti di voi non lo avranno mai sentito nominare: il. Detto così potrebbe assomigliare ad un antico pastore di mucche. In realtà con questo nome ci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

bladistic : @vcrxxy1234 @BzBroono @biscottinofelic @petergomezblog Preferisci Babbo Renzi ministro della giustizia e Babbo Bosc… - BandieraIrma : @laura_ceruti @wimganz @GennaStefano Sostenete un 'leader' che fa il bullo sulla scena politica da anni per interes… - PaoloMarani3 : @Moonlightshad1 Quello della Boschi era un servizio fotografico, questo è un paparazzo. La Gruber aveva ecceduto, m… - GennaStefano : RT @wimganz: @BandieraIrma @laura_ceruti @GennaStefano Questa É una cosa seria. La Gruber bullizzó la Boschi in TV accusandola di fare cose… - LucaSalvarani11 : RT @_DorianGray_: @DarioBallini @66gio @Eh__tweet Lilli Gruber, a differenza di Maria Elena Boschi, non è un membro della Camera dei Deputa… -