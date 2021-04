Huawei, disponibile anche in Italia il suo primo display: 23,8? FHD a 159 euroHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Parola d’ordine: diversificare. La complessa situazione in cui si trova ormai da circa due anni, causata dal ban imposto dall’amministrazione Trump che le impedisce di avere rapporti commerciali con società statunitensi, ha obbligato Huawei a guardare oltre il business degli smartphone che si è decisamente ridimensionato facendo registrare lo scorso anno un -24% rispetto al 2019. Huawei ha comunque un’importante capacità produttiva e progettuale e si sta ben muovendo anche nel settore dei PC e notebook dove i suoi Matebook si sono sempre distinti per un ottimo rapporto tra prezzo e qualità. Nelle prossime settimane, invece, dopo il lancio sul mercato cinese, potrebbe arrivare sul mercato globale anche il suo primo PC Desktop, il Matestation S. Intanto, arriva il monitor. Huawei ha ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Parola d’ordine: diversificare. La complessa situazione in cui si trova ormai da circa due anni, causata dal ban imposto dall’amministrazione Trump che le impedisce di avere rapporti commerciali con società statunitensi, ha obbligatoa guardare oltre il business degli smartphone che si è decisamente ridimensionato facendo registrare lo scorso anno un -24% rispetto al 2019.ha comunque un’importante capacità produttiva e progettuale e si sta ben muovendonel settore dei PC e notebook dove i suoi Matebook si sono sempre distinti per un ottimo rapporto tra prezzo e qualità. Nelle prossime settimane, invece, dopo il lancio sul mercato cinese, potrebbe arrivare sul mercato globaleil suoPC Desktop, il Matestation S. Intanto, arriva il monitor.ha ...

