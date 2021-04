Highlights e gol Bosnia-Francia 0-1: qualificazioni Mondiali Qatar 2022 (VIDEO) (Di venerdì 2 aprile 2021) I VIDEO Highlights e i gol di Bosnia Erzegovina-Francia, sfida valevole per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e vinta dai transalpini per X-X. Dopo un primo tempo chiuso in parità sullo 0-0, la formazione ospite è passata in vantaggio grazie alla rete di Antoine Griezmann, che di testa indirizza bene il pallone ricevuto da Adrien Rabiot (60?). Ecco le immagini salienti del match. TUTTI I RISULTATI DELLE qualificazioni EUROPEE AI Mondiali 2022 0-1 ANTOINE GRIEZMANN SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ie i gol diErzegovina-, sfida valevole per la terza giornata delleaidie vinta dai transalpini per X-X. Dopo un primo tempo chiuso in parità sullo 0-0, la formazione ospite è passata in vantaggio grazie alla rete di Antoine Griezmann, che di testa indirizza bene il pallone ricevuto da Adrien Rabiot (60?). Ecco le immagini salienti del match. TUTTI I RISULTATI DELLEEUROPEE AI0-1 ANTOINE GRIEZMANN SportFace.

