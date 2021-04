Halo Infinite oltre 343 Industries: il team di 'supporto' Certain Affinity assume il veterano di Halo, Dan Ayoub (Di venerdì 2 aprile 2021) Dan Ayoub ha trascorso 11 anni in Microsoft da gennaio 2010 a marzo 2021, occupando successivamente le posizioni di produttore esecutivo, direttore dello sviluppo esterno e direttore generale del dipartimento. Passato anche da Disney, Ubisoft ed Electronic Arts, Dan Ayoub è stato in particolare produttore esecutivo di Halo Reach, Halo 4, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: Spartan Assault e Halo: The Master Chief Collection, rendendolo a lungo un portavoce essenziale di 343 Industries. Unendosi a Certain Affinity e più esattamente allo studio di Toronto aperto nel 2019, Ayoub trova una squadra che conosce bene ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Danha trascorso 11 anni in Microsoft da gennaio 2010 a marzo 2021, occupando successivamente le posizioni di produttore esecutivo, direttore dello sviluppo esterno e direttore generale del dipartimento. Passato anche da Disney, Ubisoft ed Electronic Arts, Danè stato in particolare produttore esecutivo diReach,4,: Combat Evolved Anniversary,: Spartan Assault e: The Master Chief Collection, rendendolo a lungo un portavoce essenziale di 343. Unendosi ae più esattamente allo studio di Toronto aperto nel 2019,trova una squadra che conosce bene ...

