Halo Infinite | al lavoro oltre a 343 Industries c' è anche Certain Affinity | che assume il veterano di Halo Dan Ayoub

(Di venerdì 2 aprile 2021) Danha trascorso 11 anni in Microsoft da gennaio 2010 a marzo 2021, occupando successivamente le posizioni di produttore esecutivo, direttore dello sviluppo esterno e direttore generale del dipartimento. Passatoda Disney, Ubisoft ed Electronic Arts, Danè stato in particolare produttore esecutivo diReach,4,: Combat Evolved Anniversary,: Spartan Assault e: The Master Chief Collection, rendendolo a lungo un portavoce essenziale di 343. Unendosi ae più esattamente allo studio di Toronto aperto nel 2019,trova una squadra che ...

343 Industries infatti, ha annunciato cheè stato ufficialmente posticipato al 2022, dopo aver subito giù un ritardo di un anno. Cosa ne sarà dell' ormai ex titolo di lancio della ...Ad esempio, poco fa abbiamo appreso del perfido pesce d'aprile sul rinvio dial 2022 . Tuttavia, per quanto riguarda Sol Cresta, sembra che non si tratti di uno scherzo, questa volta.Ayoub supervisionerà lo studio canadese. Dan Ayoub ha trascorso 11 anni in Microsoft da gennaio 2010 a marzo 2021, occupando successivamente le posizioni di produttore esecutivo, direttore dello svilu ...