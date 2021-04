Haaland, il padre si era nascosto in bagno per eludere la stampa prima di incontro con Raiola e il Barcellona… (Di venerdì 2 aprile 2021) La notizia della giornata di ieri è stata l'arrivo di Mino Raiola e Alf Inge Haaland a Barcellona per parlare, presumibilmente, del futuro del bomber del Borussia Dortmund. Ciò che non è stato raccontato nelle scorse ore, ma che è venuto a galla solo oggi, è che l'agente dell'attaccante e suo padre avevano provato ad eludere la stampa per non farsi beccare insieme.Come racconta AS che cita un fotografo di Rac 1, Raiola avrebbe invitato Alf Haaland a nascondersi in bagno per circa mezz'ora in modo da evitare i giornalisti. L'idea del potente agente sarebbe stata quella di attirare a sé ogni membro della stampa e permettere poi all'uomo di uscire senza particolari attenzioni.Un piano che, però, non è andato a buon fine dato che i media ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) La notizia della giornata di ieri è stata l'arrivo di Minoe Alf Ingea Barcellona per parlare, presumibilmente, del futuro del bomber del Borussia Dortmund. Ciò che non è stato raccontato nelle scorse ore, ma che è venuto a galla solo oggi, è che l'agente dell'attaccante e suoavevano provato adlaper non farsi beccare insieme.Come racconta AS che cita un fotografo di Rac 1,avrebbe invitato Alfa nascondersi inper circa mezz'ora in modo da evitare i giornalisti. L'idea del potente agente sarebbe stata quella di attirare a sé ogni membro dellae permettere poi all'uomo di uscire senza particolari attenzioni.Un piano che, però, non è andato a buon fine dato che i media ...

