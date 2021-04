Ha ottenuto prestiti garantiti e contributi a fondo perduto | ora la sua attività di trasporti è sotto inchiesta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ottenuto prestiti

Il Tirreno

stato uno dei beneficiari degli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia e haun finanziamento bancario garantito dallo Stato di 30mila euro oltre a un contributo a fondo perduto di oltre 18 mila euro. Ora il suo nome però, oltre che nell'elenco dei "beneficiari" degli ...stato uno dei beneficiari degli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia e haun finanziamento bancario garantito dallo Stato di 30mila euro oltre a un contributo a fondo perduto di oltre 18 mila euro. Ora il suo nome però, oltre che nell'elenco dei "beneficiari" degli ...L’analisi di Facile.it, insieme ad altre rilevazioni periodiche, fa presagire un 2021 all’insegna degli aumenti. In pieno lockdown 2020, infatti, ...TREVISO Dallo scorso autunno, in seguito alle nuove ondate di pandemia, la Caritas Tarvisina sta registrando un aumento del 25% di richieste di aiuto. «Se nel primo lockdown ...