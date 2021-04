Guenda Goria, la dolorosa confessione sulla malattia: preoccupano le condizioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Guenda Goria si confessa sulla malattia che l’ha colpita e di cui non ne era a conoscenza: le ripercussioni e un appello solidale Meglio conosciuta come la figlia di Maria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 2 aprile 2021)si confessache l’ha colpita e di cui non ne era a conoscenza: le ripercussioni e un appello solidale Meglio conosciuta come la figlia di Maria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zorzando4ever : RT @trashtoomuch: Stesse vibes di quando è uscita Guenda Goria dalla casa #isola #tommaso - trashtoomuch : Stesse vibes di quando è uscita Guenda Goria dalla casa #isola #tommaso - Milpic1 : RT @Milpic1: @sandrogozi Quindi riepilogando, dovremmo ringraziare Scanzi per essere testimonial di astrazeneca, Guenda Goria per essere in… - youtellthem : al gf però ho avuto le due regine Myriam Catania e Guenda Goria e questo mi ferma dal fare il panico per quest'ingiustizia assoluta - ifeeluwatchinme : RT @gaIIagherera: l'eliminazione di Vera Gemma contro due ratti è ingiusta quanto quella di Guenda Goria contro Miss Montecarlo. #isola -