Guarin (ex Inter) arrestato: rissa con i genitori, la polizia lo trova insanguinato (Di venerdì 2 aprile 2021) Fredy Guarin nei guai. L'ex centrocampista dell', ora giocatore dei Millonarios in Colombia, è stato arrestato ieri sera dopo una in famiglia nella quale avrebbe aggredito i genitori. Nel video girato ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Fredynei guai. L'ex centrocampista dell', ora giocatore dei Millonarios in Colombia, è statoieri sera dopo una in famiglia nella quale avrebbe aggredito i. Nel video girato ...

Advertising

FloLuquinha : ????#Guarín è stato arrestato per violenza domestica nella casa dei propri genitori. Tuttavia l'aggressione nasconde… - Emiliangiolo : RT @_enz29: @FraPol12 Rido perché Guarin non è un giocatore dell’Inter - IAmAntipatico : @Mariagr89063037 @_esegesi_ Che cazzo c'entra con Mc Chicken? Guarin non è dell'Inter da 6 anni. - _enz29 : @FraPol12 Rido perché Guarin non è un giocatore dell’Inter - infoitsport : L'ex Inter Guarin arrestato: violenta rissa in famiglia - Sportmediaset -