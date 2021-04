Guardiola: 'Haaland? Il City non può permetterselo' (Di venerdì 2 aprile 2021) MANCHESTER - "Con l'attuale crisi economica nel mondo del calcio è molto probabile che non riusciremo a comprare un attaccante questa estate. A questi prezzi non possiamo acquistare nessuno, è ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) MANCHESTER - "Con l'attuale crisi economica nel mondo del calcio è molto probabile che non riusciremo a comprare un attaccante questa estate. A questi prezzi non possiamo acquistare nessuno, è ...

Advertising

fisco24_info : Guardiola: 'Haaland? City non può più permetterselo': Manager tira fuori suo club dall'asta per gioiello del Boruss… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardiola: 'Haaland? Il City non può più permetterselo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardiola: 'Haaland? Il City non può più permetterselo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardiola: 'Haaland? Il City non può più permetterselo' - napolimagazine : MERCATO - Guardiola: 'Haaland? Il City non può più permetterselo' -