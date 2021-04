Gruppo Onorato, il Consiglio di Stato conferma l'annullamento della sanzione di 29 milioni di euro (Di venerdì 2 aprile 2021) commenta Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento della sanzione di 29 milioni di euro che era stata comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle compagnie del Gruppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) commenta Ildihato l'di 29diche era stata comminata dall'Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato alle compagnie del...

Onorato Armatori, Consiglio Stato conferma annullamento sanzione 29 mln da Antitrust Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento della sanzione di 29 milioni di euro che era stata comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle compagnie del Gruppo Onorato il 28 febbraio del 2018 per un presunto abuso di posizione dominante. Lo riferisce il gruppo in una nota. 'La sentenza, che conferma quella del Tar del Lazio del giugno del 2019, ...

