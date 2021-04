Grave incidente ferroviario a Taiwan | treno deraglia in galleria | decine di morti

Advertising

LBasemi : RT @ResPubl79983835: ??BREAKING - I cittadini statunitensi hanno chiesto di evitare l'area circostante l'ambasciata degli Stati Uniti a Berl… - Frances72410427 : RT @ResPubl79983835: ??BREAKING - I cittadini statunitensi hanno chiesto di evitare l'area circostante l'ambasciata degli Stati Uniti a Berl… - infoitinterno : Incidente in autostrada: schianto tra un camion e una moto, grave una donna di 56 anni - AlenaPe41226687 : RT @ResPubl79983835: ??BREAKING - I cittadini statunitensi hanno chiesto di evitare l'area circostante l'ambasciata degli Stati Uniti a Berl… - PalermoToday : Incidente a Gangi, 34enne si schianta con la moto: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

Il Giorno

L'è avvenuto a nord di Hualien, lungo la costa orientale di Taiwan. Secondo la Cna un camion non era parcheggiato in modo corretto ed è scivolato sui binari , facendo così deragliare il ...Succede alla Silmet di Torbole Casaglia, azienda che fa parte del gruppo Ghidini, attiva nella laminazione e trafilatura di metalli , dove ieri nella prima serata si è registrato un...Un pauroso incidente ferroviario a Taiwanha causato decine di morti. Secondo l'ultimo aggiornamento della polizia, sono almeno 36 le persone decedute. Ma il bilancio potrebbe esser ben peggiore consid ...Un grave incidente che ha mandato all’ospedale, in gravi condizioni, due motociclisti, è avvenuto ieri mattina a Reggio, nella zona Annonaria. All’incrocio tra via don Giovanni Verità e via Leone Ginz ...