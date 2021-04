Grande Fratello Vip: Giulia Salemi risponde alle critiche ricevute (Di venerdì 2 aprile 2021) Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ieri ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio all’interno del reality più spiato d’Italia. Ha fatto una lunga live nella quale ha parlato degli argomenti più disparati, tra cui anche le critiche ricevute ultimamente. LE critiche DI Giulia Salemi, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 aprile 2021), ex concorrente delVip, ieri ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio all’interno del reality più spiato d’Italia. Ha fatto una lunga live nella quale ha parlato degli argomenti più disparati, tra cui anche leultimamente. LEDI, L'articolo

Advertising

CarloCalenda : È tuo diritto. Potresti invece cercare di capire cosa propongono i diversi candidati. Approfondire i programmi. Mi… - trash_italiano : La registrazione sul sito mediaset durante il Grande Fratello Vip: #Amici20 - fattoquotidiano : AMAZON USA I driver costretti a firmare un modulo che permette all'impresa di installare telecamere per il riconos… - _robfrost_ : La sapete qual'è la notizia veramente tragica? 'Il Grande Fratello' lo trasmettono anche qua in Brasile ?? - Vincenz02550520 : RT @frasimaidette: io voglio bene a rosalinda ma porca puttana non può prendersela se la gente non la trova credibile come persona, è più c… -