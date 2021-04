Gran Casa, la protesta delle lavoratrici (Di venerdì 2 aprile 2021) Legnano - Un gruppo di lavoratrici di Gran Casa , rientrati da gennaio in organico dopo la fallimentare esperienza della terziarizzazione in altre aziende, hanno manifestato davanti alla sede dell'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Legnano - Un gruppo didi, rientrati da gennaio in organico dopo la fallimentare esperienza della terziarizzazione in altre aziende, hanno manifestato davanti alla sede dell'...

Crisi GranCasa, i lavoratori in presidio: «Vogliamo sapere quale sarà il nostro futuro» A chiederlo con forza sono i lavoratori di GranCasa che oggi, 2 aprile, hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli della sede di via Jucker a Legnano. I pochi dipendenti rimasti in forza, dopo la ...

