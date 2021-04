Graduatorie ATA: le scuole di prima e terza fascia possono essere diverse, la provincia è la stessa (Di venerdì 2 aprile 2021) Per l'anno scolastico 2021/22 il personale ATA in possesso dei requisiti potrà inserirsi sia in prima fascia graduatoria permanente (ATA 24 mesi) che in terza fascia graduatoria di istituto. Attenzione, la provincia deve essere la stessa, mentre le scuole in cui inserirsi possono cambiare. La consulenza di Orizzonte Scuola.it è richiedibile a lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Per l'anno scolastico 2021/22 il personale ATA in possesso dei requisiti potrà inserirsi sia ingraduatoria permanente (ATA 24 mesi) che ingraduatoria di istituto. Attenzione, ladevela, mentre lein cui inserirsicambiare. La consulenza di Orizzonte Scuola.it è richiedibile a lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo .

