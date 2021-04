Golf | Tiger Woods | chiuse le indagini sull’incidente La polizia rivelerà le conclusioni solo con l’assenso dell’interessato

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono state portate a conclusione lerelative all’incidente stradale che ha coinvolto in maniera pesante. Il leggendarioista è uscito di strada lo scorso 23 febbraio nei pressi di Los Angeles, finendo in ospedale con varie fratture scomposte alla gamba destra per le quali è stato operato ed è tornato a casa dopo tre settimane. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ci tiene comunque a precisare: “La causa è stata determinata, lesono finite. Abbiamo contattatoe il suo staff. La divulgazione di informazioni sull’indagine si scontra con problemi di riservatezza e chiederemo loro se intendano rinunciarvi.poi potremo diramare un comunicato stampa completo con tutte le informazioni ...

Advertising

OA_Sport : Golf: si conclude (forse) lo sviluppo della vicenda legata all'incidente di Tiger Woods - cusferraragolf : Tiger Woods, resta il mistero sull’incidente. La polizia: “Non sveliamo le cause” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #golf Tiger #Woods, resta il mistero sull’incidente - Gazzetta_it : #golf Tiger #Woods, resta il mistero sull’incidente - sportface2016 : Mistero sull'incidente di Tiger #Woods. La polizia: 'Sappiamo perché è successo, ma non possiamo rivelarlo' #Golf -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Tiger

OA Sport

'Conosciamo le cause dell'incidente diWoods, ma non le riveleremo'. Dopo aver analizzato la scatola nera dell'auto guidata dal campione difinito fuori strada e feritosi gravemente il 23 febbraio scorso , la polizia di Los ...Le indagini sull'incidente accaduto aWoods alcuni mesi fa si sono concluse, con la polizia che ha accertato la dinamica del ...danni alle ossa del piede e della caviglia dell'ex campione di...Sono state portate a conclusione le indagini relative all'incidente stradale che ha coinvolto in maniera pesante Tiger Woods. Il leggendario golfista è uscito di strada lo scorso 23 febbraio nei press ...Chiuse le indagini. La polizia: “Sappiamo che cosa è successo, per la privacy lo riveleremo solo con la sua approvazione” ...