Giugliano | caos in zona rossa | traffico e assembramenti nel giovedì Santo per la zuppa di cozze

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lae le ripetute raccomandazioni non fermano le spese pasquali. Questa èieri: tra il tardo pomeriggio e la serain tilt sopratutto per le vie del centro. Ierie come da tradizione immancabile sulle tavole la zippa die infatti, sono state tantissime le persone che nonostante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

puntomagazine : Opposizione Poziello: “Il sindaco “di tutti” si è trasformato nel “sindaco di tutto”, anche del caos, l’ennesimo, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano caos

ilmattino.it

... 'ha fatto parlare i tg nazionali. E non per questioni di merito . Il sindaco 'di tutti' si è trasformato nel 'sindaco di tutto', anche del, l'ennesimo, della campagna vaccinale. Era ...Ildi stamattina al centro vaccinale diAltri due centri vaccinali 'E' assurdo assistere a certe scene. Il Comune non c'entra niente, mi dispiace che ci sia qualcuno che invece di ...GIUGLIANO – Non si ferma il caos all’esterno dell’Asl in via Giambattista Basile. Questa volta, però, a far parlare di sé non è la questione relativa all’attività vaccinale in essere, bensì quanto avv ...Giugliano, raddoppiati i casi di Covid dall'ultimo bollettino. Confermata la zona rossa rafforzata, l'opposizione: "C'è caos" ...