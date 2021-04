Giro delle Fiandre 2021: tutti gli italiani in gara. Bettiol e Trentin guidano la pattuglia di 9 azzurri (Di venerdì 2 aprile 2021) È tutto pronto per la Regina delle Classiche del Nord, il Giro delle Fiandre, che andrà in scena domenica 4 aprile. Il parterre dei contendenti alla vittoria è più ricco che mai, anche se i tre super favoriti sono sempre loro: il campione uscente Mathieu Van der Poel, il suo acerrimo rivale e mattatore di questa prima parte di 2021 Wout Van Aert, e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Contro questo trio ci saranno tanti uomini che hanno già ben figurato nella campagna belga. Gli italiani al via da Antwerp, nei 263,7 chilometri tra 19 muri e 17 tratti di pavé che li accompagneranno sino ad Oudenaarde, saranno soltanto nove. Le speranze non sono tante, ma vista la condizione di alcuni di loro, non è detta l’ultima. Partiamo dunque da Alberto Bettiol (EF Education ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) È tutto pronto per la ReginaClassiche del Nord, il, che andrà in scena domenica 4 aprile. Il parterre dei contendenti alla vittoria è più ricco che mai, anche se i tre super favoriti sono sempre loro: il campione uscente Mathieu Van der Poel, il suo acerrimo rivale e mattatore di questa prima parte diWout Van Aert, e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Contro questo trio ci saranno tanti uomini che hanno già ben figurato nella campagna belga. Glial via da Antwerp, nei 263,7 chilometri tra 19 muri e 17 tratti di pavé che li accompagneranno sino ad Oudenaarde, saranno soltanto nove. Le speranze non sono tante, ma vista la condizione di alcuni di loro, non è detta l’ultima. Partiamo dunque da Alberto(EF Education ...

Advertising

tetraminopo : @theonlydudeguy @ardigiorgio @robersperanza @Ruffino_Lorenzo Qua stanno tutti in giro... Non vedo/sento delle forze… - RosellaLara19 : @Angela300564201 Le foto importanti sono quelle delle bambine, non può una bimba cambiare il proprio mento, il nas… - grandefreddo : @simoleso @Davide19663174 Tu cerca di istruirti. O almeno fai un giro su Google per capire il significato delle parole che scrivi - RobyPeach : RT @GioChirilly: Nel giro di due settimane masse, come greggi, possono essere portate dai giornali in uno stato di furia eccitata tale che… - Manu83449580 : Adesso esco per un giro in bici quindi sicuro che gli stronzoni pubblicheranno fra poco delle foto -