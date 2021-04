Giovanni Paolo II, il Papa del cambiamento (Di venerdì 2 aprile 2021) Moriva il 2 aprile 2005 Papa Giovanni Paolo II. Dall’attentato del 1981 all’attenzione ai giovani, al discorso di accusa a Cosa Nostra 2 aprile 2005 ore 21:37. Viene data la notizia della morte di Giovanni Paolo II, mentre in mondovisione la folla prega davanti alla Basilica di San Pietro. Molti rimangono lì davanti anche dopo. Karol Jozef Wojtyla viene eletto Papa il 16 ottobre 1978. Il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia, durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni. Ha predicato il Vangelo in tutto il mondo, coni suoi numerosi viaggi. Si è adoperato per difendere la pace tra i popoli e migliorare il rapporto con le altre due religioni cristiane, la protestante e l’ ortodossa. Giovanni Paolo II e la politica Grande attenzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Moriva il 2 aprile 2005II. Dall’attentato del 1981 all’attenzione ai giovani, al discorso di accusa a Cosa Nostra 2 aprile 2005 ore 21:37. Viene data la notizia della morte diII, mentre in mondovisione la folla prega davanti alla Basilica di San Pietro. Molti rimangono lì davanti anche dopo. Karol Jozef Wojtyla viene elettoil 16 ottobre 1978. Il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia, durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni. Ha predicato il Vangelo in tutto il mondo, coni suoi numerosi viaggi. Si è adoperato per difendere la pace tra i popoli e migliorare il rapporto con le altre due religioni cristiane, la protestante e l’ ortodossa.II e la politica Grande attenzione ...

