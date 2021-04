Giovanni Paolo II: da questo fatto capiamo perché è diventato Santo (Di venerdì 2 aprile 2021) Papa Giovanni Paolo II, questo episodio particolare della sua vita testimonia il suo cammino di santità che lo ha contraddistinto. Sedici anni fa, la sera del 2 aprile 2005 alle 21.37 nasceva al Cielo Giovanni Paolo II, uno dei Pontefici più amati. Il Papa Santo, la sua anima candida, la compassione e l’amore che aveva verso il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021) PapaII,episodio particolare della sua vita testimonia il suo cammino di santità che lo ha contraddistinto. Sedici anni fa, la sera del 2 aprile 2005 alle 21.37 nasceva al CieloII, uno dei Pontefici più amati. Il Papa, la sua anima candida, la compassione e l’amore che aveva verso il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

