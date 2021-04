Giovanni Allevi, l'appello dalle pagine di Leggo: 'Riapriamo le porte alla musica. È giunta l'ora di un allegro con brio' (Di venerdì 2 aprile 2021) Qui, in Italia, le parole della musica sono state inventate e diffuse in tutto il mondo. Qui, la mano di scultori, poeti e visionari hanno dato vita ad opere d'arte di ineguagliabile comparazione. Ho ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Qui, in Italia, le parole dellasono state inventate e diffuse in tutto il mondo. Qui, la mano di scultori, poeti e visionari hanno dato vita ad opere d'arte di ineguagliabile comparazione. Ho ...

Advertising

twister_film : RT @giovanniallevi: Finalmente ci siamo!!! L'attesa è finita! Sono disponibili su RaiPlay i nuovi episodi di Allevi in the jungle. Fatemi s… - massimosideri : RT @giovanniallevi: Finalmente ci siamo!!! L'attesa è finita! Sono disponibili su RaiPlay i nuovi episodi di Allevi in the jungle. Fatemi s… - giovanniallevi : Finalmente ci siamo!!! L'attesa è finita! Sono disponibili su RaiPlay i nuovi episodi di Allevi in the jungle. Fate… - VigilanzaT : Da oggi, 1 aprile 2021, su RaiPlay riparte Allevi in the Jungle, con Giovanni Allevi. Dopo il grande successo della… - darkap89 : A distanza di mesi (perché RaiPlay decise di far slittare la 2a parte), potete finalmente leggere quella intervista… -