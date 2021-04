Giornata mondiale sull’autismo, Ciracì (MiSoS): “C’è ancora molto da fare. Senza formazione e continuità didattica il percorso è arduo” (Di venerdì 2 aprile 2021) "C'è ancora molto da fare. Senza formazione e continuità didattica non si potrà raggiungere un percorso educativo - formativo adeguato ed efficace per gli alunni con con disturbo dello spettro autistico e ritengo fondamentale continuare a sensibilizzare le istituzioni scolastiche, insegnanti, genitori sul tema della disabilità con lo scopo di valorizzare le differenze e incrementare l’inclusione scolastica, armonizzando le specificità di ogni studente". Lo ha detto Ernesto Ciracì presidente dell’associazione MiSoS in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) "C'èdanon si potrà raggiungere uneducativo - formativo adeguato ed efficace per gli alunni con con disturbo dello spettro autistico e ritengo fondamentale continuare a sensibilizzare le istituzioni scolastiche, insegnanti, genitori sul tema della disabilità con lo scopo di valorizzare le differenze e incrementare l’inclusione scolastica, armonizzando le specificità di ogni studente". Lo ha detto Ernestopresidente dell’associazionein occasione delladella consapevolezza sull'autismo. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - OfficialASRoma : ?? Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, #RomaCares rinnova il proprio impegno con l'Accademia… - puntomagazine : Monte di Procida ricorda la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo - #giornatamondialeautismo - savutoweb : La Cittadella Regionale si colora di blu in occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” -