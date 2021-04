Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 2021: come stanno le cose in Italia? (Di venerdì 2 aprile 2021) Tanto si è fatto ma ancora tantissimo si deve fare. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, abbiamo avuto modo di intervistare Benedetta Demartis, vice presidente dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo). Ci ha spiegato cos’è l’autismo (“L’autismo è una condizione genetica che colpisce soprattutto la sfera della relazione sociale. Le persone con autismo fanno fatica a comunicare con gli altri perché non comprendono il nostro pensiero”) e quanto sia importante una diagnosi precoce. In tal senso, è fondamentale che i pediatri indirizzino eventualmente i piccoli pazienti e le loro famiglie verso il neuropsichiatra infantile, che potrà fare i test del caso. E’ fondamentale la diagnosi precoce (ed in tal senso la consapevolezza è ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Tanto si è fatto ma ancora tantissimo si deve fare. In occasione dellaper la, abbiamo avuto modo di intervistare Benedetta Demartis, vice presidente dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo). Ci ha spiegato cos’è l’autismo (“L’autismo è una condizione genetica che colpisce soprattutto la sfera della relazione sociale. Le persone con autismo fanno fatica a comunicare con gli altri perché non comprendono il nostro pensiero”) e quanto sia importante una diagnosi precoce. In tal senso, è fondamentale che i pediatri indirizzino eventualmente i piccoli pazienti e le loro famiglie verso il neuropsichiatra infantile, che potrà fare i test del caso. E’ fondamentale la diagnosi precoce (ed in tal senso laè ...

Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - ItaliaViva : Oggi #2Aprile l'Italia ed il mondo si colorano di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. O… - Raiofficialnews : In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'#Autismo, in prima visione su @Rai_Yoyo e in antepri… - laVitaCattolica : Oggi #2aprile si celebra in tutto il mondo la «Giornata mondiale per la consapevolezza sull'#autismo». La riflessio… -