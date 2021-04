Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo: un cortometraggio per celebrarla (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella Quattordicesima Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo, l’Associazione barese Vinci Con Noi ci regala il cortometraggio Mica scemo: pochi minuti intensi e delicati, per lasciarci stupire. Il protagonista, Pin, interpretato dall’attore barese Mingo de Pasquale, è un adulto affetto da autismo, un personaggio estremo e delicato, che con semplicità ci apre le porte del suo mondo. Un uomo adulto che conserva e mostra senza ritegno, il suo essere bambino, con disarmante spontaneità. Un dialogo senza parole tra Pin e una bambina, dove gli sguardi e i silenzi, insieme a piccoli gesti, diventano incontro. Dichiara Stefania D’Elia presidente dell’Associazione: “Sono commossa dal modo in cui si Mingo si è lasciato coinvolgere, folgorato da questi bambini bizzarri ed autentici, durante una ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella Quattordicesimaper la, l’Associazione barese Vinci Con Noi ci regala ilMica scemo: pochi minuti intensi e delicati, per lasciarci stupire. Il protagonista, Pin, interpretato dall’attore barese Mingo de Pasquale, è un adulto affetto da autismo, un personaggio estremo e delicato, che con semplicità ci apre le porte del suo mondo. Un uomo adulto che conserva e mostra senza ritegno, il suo essere bambino, con disarmante spontaneità. Un dialogo senza parole tra Pin e una bambina, dove gli sguardi e i silenzi, insieme a piccoli gesti, diventano incontro. Dichiara Stefania D’Elia presidente dell’Associazione: “Sono commossa dal modo in cui si Mingo si è lasciato coinvolgere, folgorato da questi bambini bizzarri ed autentici, durante una ...

