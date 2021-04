Giornata mondiale dell’autismo: tredici vip testimonial contro i pregiudizi (Di venerdì 2 aprile 2021) La Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo non è passata inosservata. Molti personaggi famosi hanno contribuito realizzando video e post sui social In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, tredici personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della letteratura e dello sport hanno accettato di dare voce a questo problema, realizzando un video in cui leggono i diritti e le specificità che sono proprie delle persone affette da autismo. I vip che hanno aderito all’iniziativa sono Al Bano, Nicolò Barella, Lino Banfi, Susanna Tamaro, Roby Facchinetti, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Antonio Provasio, Alba Parietti, Martina Caironi, Luisa Corna, Alice De André, Cristiano de Andrè. Il filmato è stato promosso dalla Fondazione un Futuro per l’Asperger, Aps ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Laper la consapevolezza sull’autismo non è passata inosservata. Molti personaggi famosi hanno contribuito realizzando video e post sui social In occasione dellaper la consapevolezza sull’autismo,personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della letteratura e dello sport hanno accettato di dare voce a questo problema, realizzando un video in cui leggono i diritti e le specificità che sono proprie delle persone affette da autismo. I vip che hanno aderito all’iniziativa sono Al Bano, Nicolò Barella, Lino Banfi, Susanna Tamaro, Roby Facchinetti, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Antonio Provasio, Alba Parietti, Martina Caironi, Luisa Corna, Alice De André, Cristiano de Andrè. Il filmato è stato promosso dalla Fondazione un Futuro per l’Asperger, Aps ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - ItaliaViva : Oggi #2Aprile l'Italia ed il mondo si colorano di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. O… - danieledv79 : RT @ivanscalfarotto: Oggi, 2 aprile, è la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’ #Autismo. Noi di @ItaliaViva la celebriamo tutti in… - EremitaMancato : Per non parlare dell’autismo indotto, come ci ha spiegato @italiadeidolori già diverso tempo fa. -