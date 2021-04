Giornata mondiale dell’autismo, Pedrizzi (Ucid): “Vaccini a chi soffre della sindrome di Asperger” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Invece di dedicare questa Giornata alle celebrazioni di facciata e al facile pietismo, diamo subito la priorità nelle vaccinazioni agli autistici, bambini, ragazzi ed adulti, senza differenze di età e di regioni. Il dramma del Covid, per chi soffre di disturbi dello spettro autistico, è maggiore che in soggetti sani, sia per la difficoltà di relazioni causate dalle mascherine, che rendono complessa la comunicazione, sia per l’isolamento sociale che in soggetti del genere tracima nel peggioramento della condizione clinica”, sostiene Riccardo Pedrizzi, presidente del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), già presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in occasione della “Giornata mondiale di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) “Invece di dedicare questaalle celebrazioni di facciata e al facile pietismo, diamo subito la priorità nelle vaccinazioni agli autistici, bambini, ragazzi ed adulti, senza differenze di età e di regioni. Il dramma del Covid, per chidi disturbi dello spettro autistico, è maggiore che in soggetti sani, sia per la difficoltà di relazioni causate dalle mascherine, che rendono complessa la comunicazione, sia per l’isolamento sociale che in soggetti del genere tracima nel peggioramentocondizione clinica”, sostiene Riccardo, presidente del Cts dell’(Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), già presidenteCommissione Finanze e Tesoro del Senato, in occasionedi ...

