Giornata mondiale dell’autismo | le facciate di Palazzo Chigi e Montecitorio illuminate di blu Le immagini

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra il 2 aprile, molti palazzi istituzionali sono stati illuminati con delle luci blu, il colore simbolo. Così nella notte tra giovedì e venerdì 2 aprile anche le facciate di Palazzo Chigi e Montecitorio a Roma sono state colorata di blu.

Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - ItaliaViva : Oggi #2Aprile l'Italia ed il mondo si colorano di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. O… - quifranciacorta : 2 aprile 2021 XIV Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo WAAD, World Autism Awareness Day Istituita ne… - livein_news : #venezia: Palazzi comunali illuminati di blu questa sera per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autis -